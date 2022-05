Mongolei Trekkings

Trekkingreisen in die Mongolei

Eines der schönsten Gebiete in der Mongolei für ausgedehnte Wanderungen, ist der Norden des Landes, in dem unter anderem der wunderschöne Tereldsch Nationalpark darauf wartet von Ihnen erkundet zu werden. Ein weiteres Highlight in diesem Teil der Mongolei ist der idyllische Khurgan See, an dessen Ufern Sie eine herrliche Zeit verbringen können. Aber auch der Westen der Mongolei, in dem in erster Linie Kasachen leben, ist reich an spektakulären Landschaften. So finden Sie hier zum Beispiel das atemberaubend schöne Altai Gebirge, in dem Trekkingfans sehr gut aufgehoben sind. Wenn Sie während Ihrer Mongolei Ferien hoch hinauswollen, ist ein Aufstieg auf den über 4000 Meter hohen Berg Malchin genau das Richtige für Sie. Von seinem Gipfel aus haben Sie einen fantastischen Rundumblick. Die Tsagaan-Gol-Schlucht hingegen ist vor allem beliebt, da Sie von dort aus so markante und sehenswerte Orte wie den Shivee-Kharkan-Berg und den Potanin-Gletscher besuchen können.