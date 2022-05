Alle Mongolei Reiseinformationen

In der Mongolei ist das Klima extrem unterschiedlich. Generell herrscht im Land jedoch ein eher trockenes und mildes Klima. Sie können sich auf über 260 Sonnentage im Jahr freuen. In der Wüste Gobi kann es bis in den April hinein zu Schnee kommen. Im Sommer steigen die Temperaturen weit über 40 Grad Celsius.