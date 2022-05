Weitläufige Landschaften, eine charmante Atmosphäre und freundliche Gastgeber machen Mongolei Ferien zu einem Erlebnis der Extraklasse. Insbesondere dann, wenn Sie es lieben, von einer grossartigen Natur überwältigt zu werden, ist eine Reise in die Mongolei sehr interessant. Die auf den ersten Blick eher kargen Landschaften der Mongolei sind vielfältiger als es den Anschein hat. Denn wenn Sie etwas genauer hinsehen, erschliesst sich Ihnen schnell der Zauber, den die Natur in diesem Teil der Erde in sich trägt und Rundreisen durch die Mongolei zu etwas Besonderem werden lässt. Egal, ob Sie die wüstenartigen Areale der Mongolei in Ruhe erkunden oder so herrliche Orte wie den See Uws Nuur geniessen, die Mongolei ist definitiv eines der sehenswertesten Länder Zentralasiens. Tauchen Sie ein in eine faszinierende Kultur und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, die Ihnen gerne alles Wissenswerte über Mongolei Reisen erzählen.