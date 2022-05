Sharq Village & Spa, A Ritz-Carlton Hotel

Die Anlage im arabischen Stil, direkt am Strand und geführt von Ritz-Carlton, lässt die alte Tradition aufleben. Schöne Innenhöfe und verwinkelte Gebäude, traditionelles Dekor gepaart mit modernem Komfort überall. 174 Zimmer und Suiten, 3 Restaurants (unter anderem international und persisch), Café, Lobby Lounge, Cigar Lounge, 2 Swimmingpools mit Poolbar und Restaurant sowie 1 Kinderpool, Six Senses Spa, Coiffeur, Business-Center, Fitness-Center, Boutiquen und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.