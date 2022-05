Hilton Salwa Beach Resort & Villas

Die grosse Anlage, am südwestlichen Zipfel von Qatar gelegen, eine gute Stunde Fahrt vom Flughafen Doha entfernt, liegt über 3.5km verteilt der Küste entlang mit breiten, langen Sandstränden, eigener Marina, insgesamt 20 Restaurants (inkl. Unterwasser-Restaurant), Cafés und Lounges, Desert Falls Water & Adventure Park auf 57'000 m2 Fläche u.a. mit grossem Wasserpark und Go-Kart-Bahn (unbeschränkter Gratis-Zugang zum Desert Falls Water Park für alle Hotelgäste, Go-Karting, Laser Tag sowie Canyoning und Tauchen jedoch gegen zusätzliche Gebühr), eigenes arabisches Dorf sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.

Die hellen, modernen Guest Zimmer (48 m2) mit Balkon oder Terrasse sind grosszügig und die Guest Sea View Zimmer (48 m2) bieten zusätzlich Meersicht und sind mit einem grosszügigen Badezimmer, Sofa, Minibar, Teekocher, Espresso-Maschine sowie WiFi kostenfrei ausgestattet. Die One Bedroom Suiten Sea View (86 m2) bieten zusätzlich einen separaten Wohnraum mit Esstisch und Sofa. Die Two- und Three Bedroom Villas with Private Pool (318 resp. 488 m2) bieten noch mehr Platz und sind mit einer Rooftop Terrasse, direktem Strandzugang und einem Privatpool ausgestattet und damit das perfekte Produkt für Familien oder Paare die gerne gemeinsam reisen und übernachten.