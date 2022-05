Atlin Ferien

Zwar liegt Atlin Lake und die hübsche Unterkunft Glacier View Cabins im nördlichsten Teil der kanadischen Provinz British Columbia, aber ein Abstecher über die Grenze lässt sich auf Alaska Reisen ideal einplanen. Die drei aus Rundholz errichteten, sehr gemütlichen Blockhütten befinden sich in einer unberührten, sonnigen Gegend und bieten Gästen einen herrlichen Blick über schneebedeckte Berge, Gletscher, dunkelblaue Seen und endlose Wälder. In dieser ruhigen, wunderschönen Umgebung ist es einfach, sich zu entspannen und während Ihren Alaska Ferien ein paar ruhige Tage zu geniessen. Für die Erkundung der Umgebung von Atlin und die einfache Anreise zu Ihrem Hotel empfiehlt es sich, in Whitehorse ein Auto zu mieten. In der näheren Umgebung der Lodge sind verschiedene Aktivitäten wie Wanderungen entlang von ehemaligen Goldrauschpfaden, Ausflüge mit Kanus oder Kajaks, Tierbeobachtungen und sogar baden in warmen Quellen möglich. Die Unterkunft in den Glacier View Cabins ist auf Selbstversorger ausgerichtet, aber im nahen Dorf Atlin stehen diverse Restaurants zur Verfügung. Wie Sie einen Aufenthalt am Atlin Lake in Ihre Alaska Reisen einschliessen können, erklären Ihnen unsere Alaska Spezialisten gerne.