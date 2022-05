Redoubt Bay Ferien

Bereits die Anreise ist ein Höhepunkt: Die rustikale Redoubt Bay Lodge erreichen Sie bequem mit dem Wasserflugzeug, die Flugzeit ab Anchorage beträgt 45 Minuten. Der Flug bringt Gästen die grandiose Wildnis Alaskas aus der Vogelperspektive näher, während sich unter dem Flieger das riesige Cook Inlet und die Westküste der Kenai Halbinsel ausbreiten. Bis etwa Mitte des vergangenen Jahrhunderts war Redoubt Bay Lodge ein Jagd- und Fischercamp. Geschaffen wurde daraus eine kleine, rustikale Lodge auf einer Anhöhe mit Blick auf die Big River Lakes, eine Seenkette, deren Wasser zum Big River und weiter zum Cook Inlet führt. Wer hierher kommt, ist an Flora und Fauna interessiert, und davon gibt es schon in nächster Umgebung der Lodge reichlich. Der Schwerpunkt der Lodge Aktivitäten liegt auf der Beobachtung der Tierwelt und der Erkundung der die Lodge umgebenden Seen. Die in der Region heimischen Bären sind die grossen Stars und Sichtungen dieser majestätischen Raubtiere sind beinahe garantiert. Angeln, Wandern sowie Kanu- und Kajaktouren gehören ebenso zum Programm der Lodge wie ornithologische Ausflüge. Die aus grossen Baumstämmen handgefertigte Hauptlodge ist eine historische Jagdhütte, die zum Essbereich umgebaut wurde. Für Gäste stehen drei gemütliche und komfortable Cabins am Seeufer bereit. Die Abgeschiedenheit und die fantastische Natur der Wald- und Seenlandschaft Bay machen Ihren Aufenthalt in der Redoubt Bay Lodge zur unvergesslichen Ergänzung Ihrer Alaska Ferien. Unsere Alaska Spezialisten zeigen Ihnen gerne, wie ein Aufenthalt in dieser wunderbaren Lodge in Ihre Alaska Reisen passt.