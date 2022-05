Knik River Ferien

Gerade mal eine Autostunde nordöstlich von Anchorage liegt Knik River in unmittelbarer Nähe einer grossartigen Gletscherlandschaft. Gletscher gibt es in Alaska mehr als 300, und 60 davon können Sie von Anchorage aus relativ einfach erreichen. Knik Glacier aber ist etwas Besonderes, denn nicht nur ist er einer der ältesten und aktivsten Gletscher im nördlichsten US-Bundesstaat, er ist nur per Helikopter oder Kleinflugzeug erreichbar. Wenn Sie die hübsche Knik River Lodge als Ihre Basis aussuchen, haben Sie auf der einen Seite unbeschreibliche Ausblicke auf den Knik River und auf der anderen erheben sich die majestätischen Chugach Berge mit ihren Eisfeldern. Vom kleinen Hotel aus können Sie Wanderungen zum Gletscher, Helikopterflüge oder Mountainbike Touren unternehmen. Helikopter Rundflüge sind ein unvergesslicher Höhepunkt während Ihren Alaska Ferien, denn damit eröffnen sich Ihnen innert weniger Minuten nach dem Abheben unglaubliche Aussichten auf bläulich schimmernde Gletscherwelten. Die meisten Heliflüge schliessen Gletscherlandungen ein – ein ganz besonderes Erlebnis in dieser eisigen und unglaublich faszinierenden Landschaft. Durch seine Nähe zum internationalen Flughafen von Anchorage eignet sich die Knik River Lodge prima, um Ihre Alaska Ferien dort zu beginnen oder während ein paar ruhigen Tagen ausklingen zu lassen. Die rustikalen und gemütlichen Holzcabins mit eigener Terrasse und ein sympathisches Restaurant gestalten Ihren Aufenthalt besonders angenehm. Fragen Sie unsere Alaska Spezialisten, die Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot für Ihre Alaska Reisen ausarbeiten.