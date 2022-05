Girdwood Reisen

Etwa 60 Kilometer südöstlich von Anchorage zweigt der Alyeska Highway ab und führt direkt nach Girdwood, einem kleinen Weiler am flussähnlichen Ausläufer der Chickaloon Bucht. Umgeben von mächtigen schneebedeckten Gipfeln und dem Chugach State Park ist Girdwood ein entspanntes Gegenstück der Metropole Anchorage. Alyeska ist ein nahegelegenes und luxuriöses Skigebiet. Wenn Sie Ihre Alaska Ferien im Sommer in dieser Region verbringen, stehen Ihnen ab Girdwood zahlreiche Wandermöglichkeiten und wunderschöne Mountainbike-Routen zur Auswahl. Das The Hotel Alyeska ist ein erstklassiges Ganzjahres-Hotel. Eingebettet in ein üppiges Tal und mit spektakulären Aussichten auf den Ozean, bietet es Gästen luxuriöse Unterkunft und idealen Zugang zur grossartigen Wildnis Alaskas. Direkt beim Hotel befindet sich die Talstation der Gondelbahn zum Mt. Alyeska, auf dessen Gipfel das ‘Seven Glaciers’ Restaurant neben ausgezeichneter Küche eine spektakuläre Aussicht bietet. Unsere Alaska Spezialisten freuen sich, Ihnen ein unverbindliches Angebot für Ihre Alaska Ferien zu unterbreiten.