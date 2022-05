Alaska Reisen

Anchorage ist eine der nördlichsten Metropolen der Welt. Die Stadt ist die Heimat für mehr als 40 Prozent der Bevölkerung Alaskas, aber dennoch nicht der Regierungssitz des nördlichsten US-Bundesstaates. Anchorage ist ein idealer Ausgangsort für Ihre Alaska Ferien. Zahlreiche Autovermieter haben hier ihre Mietstationen und bieten Mietwagen, 4x4-Fahrzeuge oder Motorhomes an. Die Stadt bietet auch ein breites Angebot an Hotels und kostengünstigen Motels. Mit 300 000 Einwohnern mag sie zwar Alaskas grösste Stadt sein, aber dennoch beginnt die Wildnis buchstäblich vor der Haustür: Besuche von Elchen und Bären in ihrem Vorgarten sind für die Einwohner fast alltäglich. Anchorage ist eingebettet zwischen Berggipfeln und der von Walen und Lachsen bevölkerten Bucht des Cook Inlet. Der «Ankerplatz», wie der Name aus dem Englischen übersetzt heisst, ist eine Hafenstadt. Alaska Kreuzfahrten sind sehr beliebt, weil sie Reisenden einen Einblick in die unendliche Wildnis des Nordens bieten. Daher wird Anchorage insbesondere während der Sommermonate gerne von Kreuzfahrtschiffen angelaufen. Auch mit dem Flugzeug kann man von Anchorage aus Abstecher in alle Ecken Alaskas unternehmen. Meist heben die kleinen Flieger dabei vom Lake Hood ab, dem grössten und betriebsreichsten Wasserflughafen der Welt. Der ‘Big Apple des Nordens’ ist eben einfach ein bisschen anders als jede andere Stadt in den USA. Fragen Sie unsere Alaska Spezialisten nach einer unverbindlichen Offerte für Ihre Alaska Ferien.