Spezialist für Alaska Reisen

Nationalparks und abenteuerliche Wildbeobachtungen

Ein Grossteil Alaskas steht unter besonderem Schutz, so dass hier 8 Nationalparks und viele weitere Naturschutzgebiete anzutreffen sind. Zu den bekanntesten Nationalparks zählen Denali (hier liegt der mit 6.194 m höchste Berg Nordamerikas), Glacier Bay, Kenai Fjords, Katmai sowie Wrangell-St.Elias, der grösste Nationalpark der USA. Eine Reise durch diese Parks ist ein Highlight für jeden Natur- und Tierliebhaber!

Eine Alaska Reise lässt sich auch perfekt mit einem Abstecher nach Kanada oder in die USA kombinieren. Verbringen Sie ein paar Tage in einer der Megametropolen in den USA oder Kanada und entspannen Sie danach in der Ruhe der Einsamkeit Alaskas. Auch eine USA Rundreise mit anschliessendem Abenteuerurlaub in Alaska bietet abwechslungsreiche Erlebnisse. Lassen Sie uns Ihre Ferien nach Ihren Wünschen gestalten. Unsere Spezialisten haben die spannendsten Hot Spots und ruhigsten Ecken für Sie bereits getestet.