Wenige Länder Zentralasiens vereinen so viele Gegensätze innerhalb der jeweiligen Landesgrenzen: Turkmenistans Hauptstadt Asgabat ist geprägt von pompösen Boulevards, gigantischen weiss leuchtenden Marmorpalästen und etwas bizarren Monumenten und Statuen – alles sehr publike Huldigungen an die Mächtigsten im Land. Andernorts ist Turkmenistan von scheinbar unendlichen Wüstenlandschaften geprägt. In der Wüste Karakum befindet sich der Krater von Derweze, der bei der Suche nach Gasvorkommen entstand. Seit einem halben Jahrhundert steht dort dem Erdreich entströmendes Gas in Flammen. Im Volksmund wird dieser Krater «das Tor zur Hölle» genannt. Mit der zum UNESCO Welterbe gehörenden Ruinenstadt von Kuny Urgench und ihren Monumenten und Moscheen aus dem 11. bis 16. Jahrhundert verfügt das Land auch über unschätzbare kulturelle Sehenswürdigkeiten. Von ähnlicher Bedeutung ist die ehemalige Oasenstadt Merw im Südosten Turkmenistans.