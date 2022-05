Turkmenistan Reisetipps

Besondere Impfungen sind für eine Reise nach Turkmenistan nicht vorgeschrieben, allerdings sollten Sie über den Standardimpfschutz verfügen. Welche gesundheitsprophylaktischen Massnahmen für eine Reise nach Zentralasien darüber hinaus noch empfohlen werden, sollten Sie bei einem Reisemediziner, in der Apotheke oder beim Reisemedizinischen Zentrum erfragen. Auf jeden Fall empfehlen sich die Mitnahme einer Reiseapotheke und die Einhaltung der üblichen Hygieneregeln, d. h. kein Leitungswasser trinken, rohe Nahrungsmittel vermeiden und vieles mehr. Wenn Sie Wasserflaschen kaufen, sollten Sie auf einen intakten Verschluss achten und auch zum Zähneputzen nur Mineralwasser verwenden. Trotz aller Vorsicht kann es schon mal zu Durchfallerkrankungen kommen, dagegen helfen Kohletabletten oder Elektrolytlösungen. Die Gesundheitsversorgung in Turkmenistan entspricht nicht dem europäischen Standard. Ärzte, Spitäler und Apotheken sind nur in grösseren Städten in nennenswerter Anzahl vorhanden. So ist vor Antritt der Reise unbedingt der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung zu empfehlen, die vielleicht auch den Rücktransport in das Heimatland umfasst.