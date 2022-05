Turkmenistan Derweze Krater Reisen

Von den vielen Sehenswürdigkeiten, die Ihnen auf Turkmenistan Rundreisen geboten werden, ist der Krater von Derweze eine der sehenswertesten. Dieser 1971 entstandene Krater ist nämlich in erster Linie berühmt, da es in ihm seit seiner Entstehung fortwährend brennt. Als seinerzeit in der Region nach Erdöl und Gas gesucht wurde, entdeckte man eine mit Gas gefüllte Höhle, die aufgrund der Bohrungen einstürzte. Um Verunreinigungen der Luft durch das in der Folge ausströmende Gas zu verhindern, wurde es angezündet. Obwohl man davon ausging, dass das Feuer wegen mangelndem Nachschub an Gas bald ausgehen würde, brennt dieses seit 1971 unaufhörlich. Aus diesem Grund bietet Ihnen der faszinierende Derzewe Krater einen imposanten Anblick und ist dank der aus ihm lodernden Flammen insbesondere nachts ein Ort, der faszinierend ist. Da der Anblick des Kraters mitunter gruselig wirkt und der Derweze Krater vielen Menschen der Region seinerzeit Angst eingejagt hat, wird er häufig auch als „das Tor zur Hölle“ bezeichnet. Zögern Sie nicht und lassen Sie sich von unseren Spezialisten aufzeigen, wie Sie diesen Ort besuchen können.