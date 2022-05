Tadschikistan Reisetipps

Die tadschikische Währung ist der Somoni (TJS), ein Somoni besteht aus 100 Diran. 100 Somoni entsprechen 9,24 Franken (Stand Juni 2020). Die Bezahlung mit US-Dollar ist allgemein verbreitet, in einigen Geschäften sind die Preise sogar in der Fremdwährung angegeben. Die Bezahlung mit Bargeld ist allgemein üblich, Kreditkarten werden in der Regel nicht akzeptiert. In allen grösseren Städten gibt es Geldautomaten, an denen Sie sich mit der lokalen Währung versorgen. Darüber hinaus können Sie Ihre Devisen auch in Wechselstuben oder Banken in die Landeswährung eintauschen.