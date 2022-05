Tadschikistan Kulturreisen

Duschanbe, die überschaubare Hauptstadt

Tadschikistan ist erst mit dem Ende der Ostblockstaaten und dem Zerfall der Sowjetunion in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wirklich unabhängig und frei geworden. Das Land selbst hat einen Bürgerkrieg hinter sich und die Wunden verheilen, bleiben aber in der Erinnerung lebendig. In der übersichtlichen Hauptstadt Duschanbe, die ungefähr 900'000 Einwohner zählt, wird in zahlreichen Museen wie dem Nationalmuseum dieser Geschichte nachgespürt. Und noch heute sind in der Gegend der Hauptstadt Truppen aus Russland, Frankreich und den Vereinigten Staaten stationiert. So fragil und frisch der Frieden in Tadschikistan ist, so lebendig sind die Gebräuche und Traditionen des Landes. Angefangen bei den Bauwerken und Befestigungsanlagen in den vielen historischen Stätten ist es vor allem der einmalige Kulturaustausch auf der alten Karawanenroute, der Tadschikistan geprägt hat. Die Handelsroute verband bis in das 10. Jahrhundert hinein China mit dem südlichen Europa und dem nördlichen Teil von Afrika. Ägypten, Italien, die Türkei und im Süden die arabische Halbinsel können im groben als Eckdaten angesehen werden. Was bei einem schnellen Blick auf eine Weltkarte auffällt: Tadschikistan liegt genau im Zentrum zwischen dem Westen und dem riesigen Reich der Mitte. Nicht nur Seide wurde gehandelt, sondern auch Porzellan, Gewürze und viele andere Güter. Diese haben sich auf den Zwischenstationen der Karawanen verbreitet und die lokalen Kulturen beeinflusst.