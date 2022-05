Tadschikistan Gruppenreisen

«Überwiegend gebirgig» wird einem Land nicht gerecht, welches zu 90 Prozent aus Berggebieten besteht. Diese Tatsache der Natur hat Tadschikistan einen wertvollen Vorteil gegenüber seinen Nachbarn verschafft: es hat einige der inspirierendsten Hochgebirgslandschaften der Welt. Wenn Sie das Land auf einer Tadschikistan Gruppenrundreise erkunden, führt Sie Ihre kompetente Reiseleitung zu den spektakulärsten Regionen und stellt Ihnen auf eindringliche Weise Land und Leute vor. Sie lehnen im komfortablen Reisebus zurück und geniessen das Abenteuer im Kreise Gleichgesinnter. Die Reisegruppen sind international zusammengesetzt. Nur eine Stunde von der Hauptstadt Duschanbe entfernt liegen vielfarbige Seen, majestätische Berggipfel und hohe Pässe. Inmitten dieser natürlichen Pracht werden Sie auf Nomaden treffen, welche die Sommersaison in grossen Familiengruppen in ihren Jurten-Dörfern verbringen. Möchten auch Sie auf einer Gruppenreise in Tadschikistan ein weitgehend unbekanntes, aber faszinierendes Land zwischen Ost und West näher kennenlernen? Gerne beraten Sie unsere Spezialisten, rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie.