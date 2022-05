Tadschikistan Reisen

Ferien in Tadschikistan

Hohe Berge und endlose Steppen

Die unvergleichlichen Tadschikistan Naturerlebnisse gehören sicher zum Kostbarsten, was Sie von einer Reise in dieses einzigartige Land mit nach Hause nehmen. Fast ein Viertel von Tadschikistan steht unter Naturschutz und mehr als 5'000 Pflanzenarten und zahlreiche Säugetierarten, darunter auch einige gefährdete wie das Marco-Polo-Schaf oder der Schneeleopard, sind hier beheimatet. Erleben Sie auf Tadschikistan Wanderferien die unberührte Natur ganz hautnah. Im Schatten gigantischer Berge unter der Leitung erfahrener Guides erwandern Sie sich die Region und passieren kristallklare Seen, gigantische Gletscher, gewaltige Schluchten und hohe Gebirgspässe. Auf dem Weg bieten sich Ihnen immer wieder tolle Ausblicke und einzigartige Fotomotive. Aber auch die kargen Steppenlandschaften haben ihren ganz besonderen Reiz und bescheren Ihnen manchmal fast surreal wirkende Anblicke wie nicht von dieser Welt. Erkunden Sie in netter Gesellschaft auf Tadschikistan Gruppenreisen die unverfälschte Natur des Landes und geniessen Sie Reisen fernab des Alltäglichen.

Duschanbe

Auf erlebnisreichen Tadschikistan Rundreisen ist der Besuch der quirligen Hauptstadt des Landes einer von vielen interessanten Programmpunkten. Die Stadt ist wirtschaftliches, politisches und kulturelles Zentrum des Landes. Sie präsentiert sich als weltoffen, sauber und modern, verfügt über gute Einkaufsmöglichkeiten und beherbergt einige interessante Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. Mit zu den touristisch interessantesten gehört die unweit von Duschanbe gelegene Festung von Hissor, die einstige Sommerresidenz des Emirs von Buchara. Auch die zahlreichen Museen sind unbedingt einen Besuch wert. Versäumen Sie es während Ihrer Tadschikistan Ferien keinesfalls, dem Tadschikischen Nationalmuseum einen Besuch abzustatten. Das in die Bereiche Naturkunde, Archäologie und zeitgenössische Kunst aufgeteilte Museum vermittelt Interessierten einen guten Überblick über Geschichte und Kultur von Tadschikistan. Um all die interessanten Informationen zu verarbeiten, empfiehlt sich ein Spaziergang im schön angelegten Rudaki Park. Die vielen Wasserbecken und Springbrunnen schaffen inmitten der pulsierenden Grossstadt eine entspannte Atmosphäre, die zum Verweilen und Entspannen einlädt. So ist ein Besuch von Duschanbe ideal für Kulturinteressierte, die einen Einblick in das moderne Tadschikistan erhalten möchten.

Kurzer Überblick zur Geschichte

Zwischen China, Afghanistan, Usbekistan und Kirgistan an der Seidenstrasse gelegen, blickt das junge Land auf eine wechselvolle und aufregende Vergangenheit zurück. Tauchen Sie während Ihrer Tadschikistan Ferien auf Tadschikistan Rundreisen tief in die wechselvolle Geschichte des Landes ein. Aufgrund ihrer strategischen Bedeutung war die Region immer wieder Spielball verschiedener grosser Mächte und Perser, Chinesen und Russen haben hier ihre kulturellen Spuren hinterlassen. In dem historischen Museum von Hissor bestaunen Sie zahlreiche faszinierende Artefakte, die von Tadschikistans Kultur und Geschichte künden. Besonders hervorzuheben ist auch die Stadt Panjakent. Die dort befindlichen Ruinen sind unbedingt sehenswert und geben beredte Kunde davon, dass hier einstmals die Hauptstadt eines sogdischen Fürstentums lag, ihre Blütezeit lag im 7. und 8. Jahrhundert. Die guten Erhaltungsbedingungen dieses archäologischen Fundorts und vor allem die prachtvollen Wandmalereien haben der Location den Beinamen „Pompeji Tadschikistans“ eingetragen. Noch tiefer in die Vergangenheit zurück steigen Sie bei einem Besuch von Khujand. Die Stadt blickt auf eine über 2'500jährige Geschichte zurück und besitzt mit der imposanten Festung Temur Malik ein touristisches Highlight und eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges.