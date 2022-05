Fussball Trainingslager in Malta

Die kleine Mittelmeerinsel mag ein europäischer Fussballzwerg sein – für Ihr Winter-Trainingslager ist Malta jedoch eine ganz grosse Nummer. Und in Sachen abendlicher Unterhaltung und Partytime ist die Insel ein echter Riese. Malteser sind bekannt für ihre Begeisterung für den Sport mit dem runden Leder. Fussball ist die mit Abstand beliebteste Sportart des Landes und der einheimische Verband gehört zu den ältesten bestehenden Fussballverbänden Europas. 1959 trat Malta der UEFA und ein Jahr später der FIFA bei. Malta zählt seit längerem zu den beliebtesten Trainingslager-Reisezielen für Amateurmannschaften. Der Mix könnte beinahe nicht perfekter sein: tagsüber konzentrierte Trainings auf hervorragenden Rasenplätzen, nach getaner Arbeit schwimmen im warmen Mittelmeer und abends nach einem leckeren Essen in den zahlreichen Clubs und Bars den Bären tanzen lassen – oder mit den Teamkollegen über die bevorstehenden Rückrundenspiele philosophieren... Zuerst das Training, dann das Vergnügen gilt das Motto eines Fussball Trainingslagers auf Malta. Die Planung eines Fussball Trainingslagers auf Malta erfordert etwas Kenntnis, sie sollte wohlüberlegt geschehen, denn die Jahreszeiten spielen eine grosse Rolle. Winter und Frühjahr sind die angenehmsten Saisons im Jahr für ein Trainingslager. Vielen Freizeitkickern sind aber insbesondere die Sandstrände und der Ausgang am Abend wichtig. Die Knecht Sportreisen Hotels sind dafür ideal und liegen in St. Julian's, einem der beliebtesten Urlaubsorte an der Nordküste Maltas.