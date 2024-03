Entdeckungsfahrt im Scoresbysund, Grönland

Die Reiseroute für diesen Teil unserer Reise konzentriert sich auf die spektakulären Fjorde, Küsten und Inseln des Scoresbysund. In diesem Gebiet gibt es einige der beeindruckendsten Landschaften der Welt und die besten Tierbeobachtungsmöglichkeiten Grönlands. Wie bei jeder echten Polarexpedition werden unser genauer Fahrplan und unsere Route von Wetter und dem Eis bestimmt. Der Scoresbysund ist eines der längsten und visuell beeindruckendsten Fjordsysteme der Welt. Kolossale Eisberge - die einst von riesigen Gletschern kalbten und dann von Wind und Wasser in phantastische Formen gebracht wurden - treiben durch das verschlungene Fjordsystem und bilden einen auffallenden Kontrast zu den glitzernden blauen Gewässern und den vielfarbigen, mit frischem Schnee bedeckten Bergen. Von grünen Küstenebenen über eisbedeckte Gipfel bis hin zum vergletscherten Herzen Grönlands - eine Reise durch den Scoresbysund setzt neue Standards für das Prädikat «landschaftlich reizvoll». Unser Erkundungsgebiet beinhaltet auch einen kleinen Teil des Nordostgrönland-Nationalparks, des grössten und nördlichsten Nationalparks der Welt. In den Wasserstrassen des Scoresbysund halten wir ständig Ausschau nach den hier eher seltenen Eisbären und anderen Meeressäugern, darunter Robben, Walrosse und Narwale, die jederzeit gesichtet werden können. Alte archäologische Stätten in Thule erinnern uns an die uralte Geschichte der Menschheit in dieser kargen, aber doch lebensfähigen Umgebung. Um zu sehen, wie diese Tradition weitergeführt wird, wollen wir das moderne Inuit-Dorf Ittoqqortoormiit besuchen, die einzige dauerhaft bewohnte Siedlung in der Region und eine der abgelegensten Kommunen der Welt. Das Dorf verfügt über ein wunderschönes Museum, einen Buchladen, Kunsthandwerk zum Verkauf, ein Postamt und eine grosse Zahl von grönländischen Schlittenhunden. Im September, zur Tagundnachtgleiche, haben Tag und Nacht die gleiche Chance, Sie in Erstaunen zu versetzen. Wenn die Nacht hereinbricht, wird der sich verdunkelnde Himmel zur Bühne für das grösste Himmelsschauspiel der Natur: die Nordlichter. Die von Horizont zu Horizont tanzenden Lichter spiegeln sich in den ruhigen Gewässern, während die Silhouetten gigantischer Eisberge und zerklüfteter Berge die romantische Pracht dieses Erlebnisses noch verstärken.