1 . Tag Transfer und Flug nach Dublin Ihre Kreuzfahrt beginnt mit einem Limousinen-Service von zuhause zum Flughafen. Von dort fliegen Sie nach Dublin, wo ein Transfer Sie zum Schiff bringt, und Ihre Expedition startet.

2 . Tag Lunga Lunga, die grösste Insel des Treshnish-Archipels, beeindruckt mit ihrer reichen Flora und Fauna. Früher besiedelt, sind heute nur noch Überreste der «black houses» zu sehen. Beobachten Sie Papageientaucher und andere Vögel aus nächster Nähe, ohne sie zu stören. Die 81 Hektar grosse Insel bietet einen atemberaubenden Blick von den 300 Fuss hohen Klippen auf Landschaft und Ozean.

3 . Tag St. Kilda & Boreray Island Cruise Am Morgen besuchen Sie St. Kilda, ein abgelegener Archipel mit über einer Million Papageientauchern und der weltweit grössten Basstölpelkolonie. Die unbewohnte Insel ist UNESCO-Welterbe für Natur und Kultur. Am Nachmittag machen Sie eine Zodiac Cruise um Boreray, bekannt für seine unzugänglichen Klippen und die ansässigen Seevögel wie Basstölpel und Papageientaucher. Boreray ist Teil des St. Kilda-Welterbes und beeindruckt durch seine natürlichen und kulturellen Werte.

4 . Tag Seetag Geniessen Sie einen entspannten Tag an Bord, nehmen Sie an Vorträgen des Expeditionsteams teil oder nutzen Sie die Annehmlichkeiten an Bord Ihres Schiffes.

5 . Tag Djupivogur Erforschen Sie Djupivogur, eine ruhige Stadt im Südosten Islands, bekannt für ihre Kunstszene und malerische Umgebung. Sehen Sie die 34 Eierskulpturen von Sigurður Guðmundsson und geniessen Sie geräucherte Forelle in den örtlichen Restaurants. Die Region bietet schneebedeckte Berge und Seehunde zum Erkunden.

6 . Tag Tumavik & Raufarhöfn Erleben Sie die vulkanischen Strände und moosbedeckten Tundren Nordislands. Besuchen Sie das Arctic Henge in Raufarhöfn, ein modernes Monument, das heidnische Traditionen widerspiegelt. Beobachten Sie die vielfältige Vogelwelt und Islandpferde in der beeindruckenden Landschaft.

7 . Tag Hofsós, Malmey Island & Drangey Island In Hofsós am Skagafjörður Fjord entdecken Sie historische Handelsstationen und geniessen die Aussicht vom Schwimmbad. Besuchen Sie das Museum für isländische Auswanderer und die älteste Kirche Islands. Malmey, Drangey und Lundey, bekannt für ihre Vogelkolonien, bieten faszinierende Einblicke in die Natur.

8 . Tag Djupavik & Veidileysufjordur Djupavik, oft durch Schnee isoliert, besticht durch seine verlassenen Heringsfabrik, die heute als Kunstgalerie und Hotel dient. In Veidileysufjörður geniessen Sie atemberaubende Ausblicke auf schneebedeckte Gipfel und können Wale und Robben beobachten.

9 . Tag Húsavík Húsavík, bekannt als «Walschauhauptstadt» Islands, bietet erstklassige Walbeobachtungen, darunter Buckel- und Blauwale. Die dramatische Landschaft mit Gletschern und heissen Quellen lädt zur Erkundung ein.

10 . Tag Eskifjordur Eskifjordur, ein ruhiges Fischerdorf im Osten Islands, liegt eingebettet zwischen den Bergen Eskja und Hólmatindur. Erleben Sie die malerischen Fischerhütten, wandern Sie oder besuchen Sie das Maritim-Museum. Probieren Sie lokale Delikatessen wie Haifischfleisch.

11 . Tag Seetag Ein weiterer Tag auf See an dem Sie sich entspannen und auf das nächste Ziel in Schottland vorbereiten können.

12 . Tag Kirkwall Kirkwall, die Hauptstadt der Orkney-Inseln, bietet eine Mischung aus Geschichte und Landschaft. Entdecken Sie die Viking-Traditionen, prähistorische Stätten und die St. Magnus Cathedral, bekannt als «Licht des Nordens». Die romantische Atmosphäre und die weltberühmten Whiskys machen diesen Tag besonders.

13 . Tag Duart, Isle of Mull & Iona Besuchen Sie Duart Castle auf der Isle of Mull, das von alten Schiffswracks und verborgenen Schätzen erzählt. Die Isle of Mull beeindruckt mit Weissschwanzseeadlern und Ottern. Das friedliche Iona bietet mit der Abbey von Saint Columbia einen Ort der spirituellen Pilgerfahrt.

14 . Tag Belfast Belfast, die Hauptstadt Nordirlands, begeistert mit der Titanic Belfast Ausstellung, lebhaften Strassen und einer kulturellen Vielfalt. Erkunden Sie die dynamische Stadt und erleben Sie ihren einzigartigen Charme.

15 . Tag Dublin & Rückflug Am Morgen erreichen Sie Dublin, wo Sie zum Flughafen gebracht werden. Nach Ihrem Flug nach Zürich steht Ihr Transfer bereit, um Sie nach Hause zu bringen. Eine unvergessliche Reise endet hier.