ScanProtect

Schnell eine E-Mail lesen, ein Restaurant reservieren, den Museumsbesuch online buchen oder kurz eine dringende Überweisung per Handy machen – vieles geht im Internet ganz einfach und ohne lange in einer Schlange zu stehen. Der Einstieg ins Internet über das öffentliche Wifi eines Hotels, am Flughafen oder in einem Café ist bequem. Aber schneller als gedacht, gelangen auch persönliche Daten in die falschen Hände. Und dies nicht nur im langersehnten Urlaub.