Natur und Kultur am Rande Europas privat ab Yerewan

1 . Tag Jerewan Individuelle Anreise nach Jerewan und Transfer in Ihr Hotel.

2 . Tag Jerewan Nach einem späten Frühstück lernen Sie während einer Stadtrundfahrt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Jerewans kennen. Sie besuchen natürlich auch das einmalige Handschriftenmuseum Matenadaran und geniessen den Blick über die Stadt von der eindrücklichen Kaskade aus. Zum Abschluss degustieren Sie den berühmten Cognac in einer Brennerei. (F, A)

3 . Tag Khor Virap und Noravank Fahrt zum einmalig gelegenen Kloster Khor Virap. Direkt an der türkischen Grenze gelegen, erhebt sich im Hintergrund der heilige Berg der Armenier, der schneebedeckte Ararat. Sie fahren zum Weindorf Areni, wo Sie armenischen Wein degustieren. Durch die schroffe Schlucht des Flusses Amaghu erreichen Sie das Kloster Noravank, eines der schönsten Klöster des Landes. Rückfahrt in die Hauptstadt, wo Sie am späten Nachmittag ankommen. (F, M)

4 . Tag Sewansee Ein Ausflug bringt Sie zur «Blauen Perle Armeniens », dem Sewansee. Sie besuchen das idyllisch auf einer Halbinsel gelegene Kloster, bevor Sie in die «armenische Schweiz» weiterfahren. Im Kurort Dilijan werden Sie von einer Familie zum Essen mit lokalen Spezialitäten erwartet. Am Ende eines dicht bewaldeten Tales besuchen Sie das abgelegene Kloster Haghartsin, bevor Sie nach Jerewan zurückkehren. (F, M)

5 . Tag Etchmiadzin und Geghard Unweit von Jerewan lernen Sie die wichtigste Kirche des Landes in Etchmiadzin kennen, die auch Sitz des Oberhauptes der armenischen Kirche ist. Zurück in der Hauptstadt besuchen Sie die Gedenkstätte des Völkermordes. Am Nachmittag fahren Sie zum hellenistischen Tempel in Garni und weiter zum eindrücklichen Höhlenkloster Geghard, das in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Zurück in Jerewan werden Sie zu einem Spezialitäten-Essen in einem traditionellen Restaurant erwartet. (F, A)

6 . Tag Nach Georgien Ihre Reise führt Richtung Norden über das Aragatsplateau zum Friedhof von Ria Taza. Durch die Debet-Schlucht erreichen Sie Alaverdi, wo Sie den köstlichsten Schaschlik Armeniens serviert bekommen. Nach dem Besuch des eindrücklichen Klosterkomplexes Haghpat aus dem 11. Jahrhundert (UNESCO-Weltkulturerbe) erreichen Sie die georgische Grenze. Hier verabschieden Sie sich von Ihren armenischen Begleitern und werden von der georgischen Reiseleitung erwartet. Weiterfahrt nach Tiflis, wo Sie zu einem Willkommens-Abendessen erwartet werden. (F, M, A)

7 . Tag Mzcheta und Kutaissi Auf der Fahrt gegen Westen besuchen Sie in Mzcheta das Zentrum der georgischen Kirche mit der Dschwari-Kirche und der Swetizchoveli-Kathedrale. Weiterfahrt durch die Region Imeretien, das ehemalige Königreich Kolchis, wo die Argonauten nach dem Goldenen Vlies suchten, zur Stadt Kutaissi. Hier besuchen Sie die Bagrati-Kathedrale und den einmalig gelegenen Kloster-Komplex Gelati (UNESCO-Weltkulturerbe). Übernachtung in einer einfachen Pension in Kutaissi. (F, A)

8 . Tag Höhlenstadt Uplisziche Die heutige Fahrt bringt Sie erst in die Geburtsstadt Stalins, nach Gori, wo Sie sein Geburtshaus von aussen besichtigen. Anschliessend erkunden Sie die weitläufige Anlage der Höhlenstadt Uplisziche aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Noch heute sind die Strassen, verschiedenen Gebäude und Paläste gut zu erkennen. Die Weiterfahrt geht über die georgische Heerstrasse in den Grossen Kaukasus. Sie besuchen die an einem Stausee gelegene Wehrkirche Ananuri, bevor Sie Gudauri erreichen, das ein bekannter Wintersportort ist. (F, A)

9 . Tag Stepantsminda Entlang des Flusses Tegri fahren Sie in die Ortschaft Stepantsminda. Eine Wanderung führt Sie zur über dem Ort thronenden Gergeti-Dreifaltigkeitskirche. Mit Wetterglück bietet sich Ihnen eine überwältigende Aussicht auf einen der höchsten Gipfel des Kaukasus, den schneebedeckten Berg Kazbek. Ein Abstecher durch die Darial-Schlucht bringt Sie zur russischen Grenze, bevor Sie nach Tiflis zurückfahren. (F, A)

10 . Tag Kachetien Ein Ausflug führt Sie nach Kachetien, dem bekanntesten Weinbaugebiet Georgiens. Sie besuchen die befestigte Stadt Signagi mit ihrer einzigartigen Architektur und der komplett erhaltenen Stadtmauer. Eine Fahrt durch die Weinberge bringt Sie zu einem Bauernhof, wo Sie die georgischen Tischtraditionen kennenlernen. Sie haben auch die Möglichkeit, in einem rustikalen Weinkeller den Wein direkt aus den unterirdischen Tonkrügen, den Kvevri, zu kosten. Ein Spaziergang durch das Dorf ermöglicht Ihnen einen einmaligen Einblick in den Alltag der Weinbauern, bevor Sie in die Hauptstadt zurückfahren. (F, M)

11 . Tag Tiflis Ein letzter Höhepunkt ist die Besichtigung der reizenden Stadt Tiflis. Sie lernen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie die Metekhi-Kathedrale, die Synagoge und die Sioni-Kathedrale genauso kennen wie die Altstadt, deren Häuser mit fein geschnitzten Balkonen verziert sind. Am Nachmittag besuchen Sie die Schatzkammer des Historischen Museums und werden schliesslich zu einem traditionellen Abschiedsessen erwartet, währenddem Sie die ereignisreichen letzten Tage noch einmal Revue passieren lassen. (F, A)