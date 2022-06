Blumenpracht in Armenien ab Yerewan

Nach einem späten Frühstück besuchen Sie das Höhlenkloster Geghard (UNESCO) und den heidnischen Tempel Garni. In der Asat Schlucht können Sie die erste Blumenbeobachtung machen, so sollten Sie etwa Tulpen (Tulipa julia) zu Gesicht bekommen. (F, M)

Yeghegnadzor

Sie fahren in die Region Vayoz Dzor. Via Vedi erreichen Sie den Berg Urts, wo Sie Milchsterne (Ornithogalum avaschinii) und das Spargelgewächs Bellevalia glauca bestaunen können. Den nächsten Halt machen Sie in Ararat. Wegen seiner Salzbodenvegetation werden Sie Zeitlose (Merendera sobolifora) sehen. Übernachtung in Yeghegnadzor. (F, M, A)