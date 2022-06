Aserbaidschan Reisetipps

Das Wochenende in Aserbaidschan ist auch wie in der Schweiz am Samstag und am Sonntag. Die verschiedenen Einkaufsläden haben in der Regel von Montag bis Samstag in der Zeit von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet.

Nachfolgende Feiertage gibt es im Land:

20. Januar - Tag der nationalen Trauer

8. März - Internationaler Frauentag

ca. 21. März - Nouruz, Frühlingsfest

9. Mai - Tag des Sieges

28. Mai - Tag der Republik

15. Juni - Tag der nationalen Rettung

26. Juni - Tag der Streitkräfte

9. November - Tag der Nationalflagge

31. Dezember - Tag der Solidarität

Hinzu kommen allerdings noch einige weitere muslimische Feiertage in Aserbaidschan. Sollte etwa das Opferfest oder Fastenbrechen auf einen Samstag oder Sonntag fallen, so wird dieser Feiertag am Montag nachgeholt. Aserbaidschan ist zwar kein sehr religiöses Land, jedoch hat der Ramadan hierzulande einen hohen Stellenwert. Aus Respekt vor diesen Menschen sollten Sie während des Tages nichts Essen oder Trinken. Während des Ramadans kann es zudem auch zu diversen Einschränkungen bei den Öffnungszeiten oder bei den Service- und Dienstleistungen kommen.