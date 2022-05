Tibet Trekkings

Tibet - eine Welt für sich

Da Trekkings durch Tibet auch körperlich recht anspruchsvoll sind, was vor allem an der Höhe von teilweise über 5.000 Metern liegt, in welcher sie sich abspielen, sollten Sie gut trainiert sein um, an diesem einzigartigen Erlebnis teilzunehmen. Egal, ob Sie in der Gegend des Qinghai-Plateaus unterwegs sind oder rund um den Berg Doya Ri die Gebirgswelt der Umgebung geniessen, Tibet Ferien sind eine grandiose Gelegenheit für Sie, zu zeigen, was in Ihnen steckt. Ursprünglich, charmant und einzigartig so präsentiert sich Tibet, welches darüber hinaus über Landschaften verfügt, die in dieser Form nur in wenigen Gebieten der Erde vorkommen. Ein weiterer Grund, warum Tibet so attraktiv ist, hängt unmittelbar mit der Freundlichkeit seiner Bewohner zusammen, die sich sehr darüber freuen, wenn Besucher Interesse an den Naturschönheiten Tibets zeigen. Diese Mischung Natur, Kultur und Gastfreundschaft macht Tibet zu einem besonderen Wohlfühlort.