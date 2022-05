Mit der Tibet Bahn zum Dach der Welt ab Peking

1 . Tag Peking (M) Ankunft in der Hauptstadt Chinas und Transfer zu Ihrem Hotel. Nach dem Mittagessen bestaunen Sie den Sommer-palast und seine beeindruckende Gartenanlagen während einer Bootsfahrt auf dem Kunming See.

2 . Tag Peking (F, M) Sie besichtigen den Himmelstempel und schauen im Tempel­­garten den Rentnern beim Tai Chi und Kung Fu zu. Nach dem Besuch einer Emailfabrik reisen Sie zur Grossen Mauer bei Mutianyu, einem schönen Mauerabschnitt, wo sie sich über Berge und Täler zieht. Für den teilweise steilen Weg werden Sie mit herrlichen Im­pressionen entschädigt. Die Grosse Mauer, welche eine Länge von über 6’000 km aufweist, ist die grösste von Men­schen­hand gebaute Barriere der Welt. Sie erleben dieses Meister­werk bei Sonnen­unter­gang, wenn die meisten Be­sucher bereits wieder nach Peking zurückgekehrt sind.

3 . Tag Peking (F, M, A) Morgens gelangen Sie über den Tiananmen Platz («Platz des Himmlischen Friedens»), wo sich auch die Mao Zedong Gedenk­halle befindet, in die «Verbotene Stadt» mit dem Kaiser­palast, dem grössten Komplex der Welt aus klassischen Holzgebäuden. Die «Verbotene Stadt» war 490 Jahre lang die Residenz von 24 Ming- und Qing-Kaisern. Später erkunden Sie mit Rikschas die Hutongs, die typischen, alten Wohnviertel Pekings. Hier leben die Einheimischen seit vielen Genera­tio­nen - ein ­interessanter Kontrast zum modernen Peking. Zum Abendessen wird Ihnen heute tradi­tionelle Peking-Ente serviert.

4 . Tag Peking - Xining (F, M) Frühmorgens Transfer zum Flughafen Peking und früher Flug nach Xining, dem Ausgangspunkt der Tibet Bahn. Sie besuchen das Kloster Kumbum, welches im Jahre 1577 erbaut wurde und haben Gele­gen­heit zum Einkauf von Esswaren für die Zugfahrt. Am Nach­mittag geht es los in Richtung Lhasa. Die 24-stündige Fahrt mit der Tibet Bahn ist ein technisches Meisterwerk. Über­nachtung im Zug.

5 . Tag Lhasa Die Zugfahrt führt durch wunderbare Landschaften, unbewohnte Hochebenen und über den über 5’000 m hohen Tang­gula Pass. Das vorbeiziehende Panorama ist einmalig. Ankunft in Lhasa und Transfer in Ihr Hotel. Lhasa, was auf tibetisch «Das Land der Götter» bedeutet, liegt auf 3’600 m ü.M. und erhält über 300 Sonnentage pro Jahr. Lhasa ist das Zentrum des tibetischen Buddhismus. Der Rest des Tages steht Ihnen für erste, eigene Erkundungen und zur Akklimatisation an die aussergewöhnliche Höhen­lage zur freien Verfügung.

6 . Tag Lhasa (F, M) Heute morgen besichtigen Sie den weltberühmten Potala Palast, den einstigen Winterpalast des Dalai Lama, welcher als herausragendes Beispiel tibetischer Architektur gilt. Die fast 1’000 Räume sind auf 13 Stockwerke verteilt und durch verwinkelte Treppen verbunden. Aufgrund des Besucher-andrangs wurde während der Hochsaison die Besuchszeit auf eine Stunde limitiert. Nachmittags besuchen Sie den Jok­hang Tempel, den heiligsten Tempel Tibets. Pilger aus allen Teilen des Landes kommen hierher, um den Tempel auf dem Pilgerweg Barkhor zu umrunden. Heutzutage haben sich rund um den Barkhor kleine Läden und Verkaufsstände angesiedelt, die von der Gebetsfahne bis zur Klangschale alles anbieten. Sie werden von der einzigartigen Stimmung beeindruckt sein. Zum Schluss besuchen Sie eine Klinik für traditionelle tibetische Medizin.

7 . Tag Lhasa (F, M) Vormittags fahren Sie zum 1416 gegründeten Kloster Drepung, eine der bedeutendsten Klosterstätten in Tibet. Es war einst das grösste und mächtigste seiner Art und eine politische Hochburg der Gelupka Schule. Hier befinden sich Grabstupas von drei Dalai Lamas. Anschliessend Besuch des einzigen Nonnenklosters, ehe Sie am Nachmittag das Kloster Sera besuchen. Hier debattieren hunderte Mönche im Garten und Sie dürfen dieses interessante Ereignis beobachten.

8 . Tag Lhasa - Gyantse - Shigatse (F, M) Die heutige achtstündige Fahrt führt Sie durch spektakuläre Landschaften, vorbei am riesigen, türkisfarbenen Yamdrock See und über den Karo La Pass (5’050 m) in die fruchtbare Ebene von Gyantse, wo Sie den Palkor Chöde und den Kumbum Chörten im ehemaligen Klosterbereich besuchen. Beide Bauwerke wurden während der chinesischen Invasion kaum zerstört und gehören zu den eindrucksvollsten Ge­bäuden Tibets. Anschliessend Weiterfahrt nach Shigatse.

9 . Tag Shigatse - Lhasa (F, M) Heute Morgen steht der unvergessliche Besuch der Klo­ster­stadt Tashilhunpo, der «Berg des Glücks» und Sitz des Panchen Lama, an. Sie wurde im 15. Jahrhundert gegründet und seither ständig erweitert und ausgebaut. Mit zirka 600 Mön­chen ist dieses Kloster heute das aktivste in Tibet. Anschliessend besuchen Sie einen geschäftigen Markt, wo lokale Handarbeiten angeboten werden. Am Abendfahren Sie mit dem Schnellzug zurück nach Lhasa.

10 . Tag Lhasa - Chengdu (F, M) Am Morgen erfolgt der Transfer zum Flughafen, wo Sie sich von Ihrer tibetischen Begleitung verabschieden. Nach dem zweistündigen Flug von Lhasa nach Chengdu zeigt Ihnen Ihre Reise­leitung einige Sehens­würdigkeiten dieser auf­stre­benden Pro­vinz­­haupt­stadt. Sie besuchen den beliebten Renmin Stadtpark sowie eine Lackwaren­fabrik und spazieren durch die für Südchina atypischen Hutongs, wo sich heutzutage, nach sorgfältiger Renovation, viele Restaurants, populäre Cafés und Boutiquen befinden.

11 . Tag Chengdu - Leshan - Qianwei (F, M) Im «Panda Research & Breeding Centre» werden die vom Aussterben bedrohten Pandabären geschützt. Am Mor­gen, wenn sie besonders aktiv sind, können sie beim Bambus­frühstück beobachtet werden. Anschliessend Fahrt zum 71 m hohen «Grossen Buddha» von Leshan, welcher unter Unesco Schutz steht. Die kolossale Buddha Statue aus dem 8. Jahr­hundert ist die grösste buddhistische Skulptur der Welt. Während einer Bootsfahrt geniessen Sie einen herrlichen Ausblick. Weiterfahrt nach Qian­wei.

12 . Tag Qianwei - Chengdu - Shanghai (F, M) Heute erwartet Bahn­liebhaber ein besonderer Leckerbissen! Sie unternehmen eine rund siebzigminütige, ab­wechs­lungs­reiche Fahrt mit einem Dampf­zug auf der Jiayang Schmal­spurbahn. Dies ist eine der wenigen Bahnstrecken, auf der die Dampfzüge nicht nur dem touristischen Zweck, sondern hauptsächlich als öffentliche Transportmittel dienen. Ihre Bahnfahrt führt Sie durch eine idyllische Land­schaft, die aus diversen Tunnel, Steilwänden und Feldern besteht. Unter­wegs steigen Sie an zwei verschiedenen Stellen aus, um den fahrenden Dampfzug fotografieren zu können. Nach Ankunft in Huangcun wandern Sie bis nach Bagou, wo Sie das Berg­baumuseum besuchen und danach einen Bummel durch den kleinen Ort unternehmen. Sie können hier auch die Spuren der Indu­strie­revolution und der chinesischen Kultur­revo­lu­tion aus den Sechzigerjahren sehen. Rückfahrt mit dem Dampf­­zug nach Yuejin und Weiterfahrt zum Flughafen Chengdu für den Flug nach Shanghai.

13 . Tag Shanghai (F, M) Von einem der höchsten Gebäude der Welt, dem «Shanghai Tower», bietet sich bei gutem Wetter eine herrliche Sicht über die Millionenstadt. Nach dem Besuch der Altstadt und des 400 Jahre alten Yu Gartens nehmen Sie Ihr Mittagessen in einer authentischen Garküche ein. Sie spazieren der Ufer­promenade «The Bund» entlang und geniessen die Skyline der Stadt während einer Bootsfahrt.