Kundenfeedbacks

Unsere Reise mit dem Zarengold Peking- Moskau Familie K. aus Lenzburg

Eine Reise mit dem Zarengold war schon immer ein Traum von uns. in den Städten, in den wir jeweils einen Stopp eingelegt haben, haben wir Stadtrundfahrten und tolle Ausflüge gemacht. Der Tag am Baikalsee war einer der schönsten. Es ist eine wunderschöne Natur. Das hübsche Städtchen Irkutsk und Jekaterinburg, in Russland haben uns unglaublich gut gefallen und es waren sehr interessante Städte. Unsere Anfrage auf eine individuelle Verlängerung hat unsere Reiseberaterin sehr unkompliziert in die Tat umgesetzt. Wir sind sehr von der Organisation und natürlich der Reise mit knecht reisen angetan. Es war ein kleiner Traum der in Erfüllung ging und sie haben ihn möglich gemacht.