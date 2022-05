Das Yukon Territorium ist Kanadas nordwestlichstes Staatsgebiet. Auf einer Fläche von knapp einer halben Million Quadratkilometern leben keine 40 000 Einwohner. Ähnlich wie beim Nachbarn Alaska gibt es also auch hier genügend Platz für alle. Taghish Lake liegt einhundert Kilometer südöstlich der Hauptstadt des Yukon. Ihre Reise ab Whitehorse zu dieser eindrücklichen Seenlandschaft dauert mit einem Mietauto eine gute Stunde. Darum bietet sich ein Aufenthalt beim Tagish Lake zu Beginn Ihrer Alaska Reisen oder für einen krönenden Abschluss an. Die Tagish Wildnerness Lodge ist eine rustikale Lodge unmittelbar am Ufer des Tagish Lake und ist lediglich per Wasserflugzeug oder Boot erreichbar. Ihre herzlichen Gastgeber sind Schweizer. Die Region ist ein wahrhafter Abenteuer-Spielplatz inmitten eines erstaunlichen Ökosystems. Erspähen Sie Tiere wie Grizzlybären, Elche oder Karibus in freier Wildbahn, beobachten Sie hoch über dem See gleitende Gold- und Weisskopfseeadler oder sehen Sie Flussotter, die am Ufer patrouillieren. Wanderungen oder Ausflüge per Boot oder mit Kanu und Kajak stehen ebenfalls auf dem Programm. Und wenn Sie auf dem Wasser unterwegs sind, können Sie Ihr Glück beim Angeln im fischreichen See versuchen. Die vier rustikalen Cabins der Lodge stehen inmitten unberührter Natur. Zur Lodge gehört ein Haupthaus mit einer gemeinsam nutzbaren Stube, einem Whirlpool und einer holzbeheizten Sauna. Vom Deck der Lodge geniessen Sie unvergessliche Ausblick auf den stillen See. Um die Wildnis um Tagish Lake und die Ruhe Ihrer Lodge zu geniessen und auszukosten, ist ein Mindestaufenthalt von drei Nächten vorgesehen. Unsere Alaska Spezialisten zeigen Ihnen gerne Möglichkeiten auf, wie Sie einen Aufenthalt am Tagish Lake in Ihren Alaska Ferien einschliessen können.