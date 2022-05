Obwohl dieses schmucke Städtchen im kanadischen Yukon Territory liegt, besuchen viele Reisende Dawson City in ihren Alaska Ferien. Dawson liegt an einer schmalen Stelle des Yukon River. Von hier sind es nur noch 240 Kilometer bis zum nördlichen Polarkreis und die Grenze zu Alaska liegt gerade mal 100 Kilometer entfernt. Ein Katzensprung für hiesige Verhältnisse. Der sympathische kleine Ort verströmt heute eine entspannte Atmosphäre, was Glückssucher während des legendären Klondike Goldrausches vor mehr als 120 Jahren allerdings nicht erlebt haben dürften. Reisende können aber noch heute auf den Spuren der Goldgräber wandeln, denn dieser Teil seiner Geschichte ist in Dawson City allgegenwärtig. Wer Aktivferien plant, kommt ganz auf seine Rechnung: Biketouren, Kanufahren, Wandern oder Angeltouren stehen zur Auswahl. Während der warmen und hellen Sommermonate werden auch zahlreiche Festivals ausgetragen, bei denen Gäste aus aller Welt herzlich willkommen geheissen werden. Ab September stellen sich die 1400 ganzjährig in Dawson ansässigen Bewohner dann wieder auf einen an einen weiteren langen, dunklen Winter ein. Wenn Sie Dawson City auf Ihren Alaska Reisen besuchen möchten, helfen Ihnen unsere Alaska Spezialisten gerne bei der Planung.