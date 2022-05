Kodiak Reisen

Kodiak Island ist ein ungewöhnliches Stückchen Erde. Gleich zu Beginn wartet die Insel mit einigen Superlativen auf: Mit knapp 16 000 Quadratkilometern Fläche ist sie die grösste Insel Alaskas und nach Hawaii auch die zweitgrösste Insel der Vereinigten Staaten. Aber damit nicht genug: Kodiak Island ist die Heimat der Kodiakbären. Diese Unterart der Braunbären gilt neben Eisbären und Kamtschatkabären in Russland als das grösste an Land lebende Raubtier der Erde. Die etwa eine Flugstunde südwestlich der Metropole Anchorage gelegene Insel ist ein Wildnisparadies erster Klasse: zwei Drittel der Inselfläche gehören zu einem Naturschutzgebiet. Das Kodiak National Wildlife Refuge ist der ideale Ort für Bärenbeobachtungen, denn dafür reisen die meisten Touristen auf diese abgelegene Ausseninsel. Wenn Sie nach Kodiak Island reisen, sollten Sie unbedingt an einer Bärenbeobachtungstour teilnehmen. Diese Touren beinhalten Rundflüge, die Gästen das riesige Territorium der Insel näherbringen. Mit Wasserflugzeugen werden einsame Buchten oder Strände angesteuert, von denen aus der Pilot Sie zu den besten Beobachtungsplätzen führt. Die ideale Zeit für Bärenbeobachtungen auf Kodiak Island ist von Anfang Mai bis Anfang August. Kodiak ist ein entspanntes kleines Hafenstädtchen, von dessen Uferpromenade man einige vorgelagerte Inseln sehen kann. Architektonisch ist Kodiak interessant: Zwiebeltürme lassen auf ein russisches Erbe schliessen – schliesslich sind Alaska und der östlichste Teil Russlands lediglich durch eine sehr schmale Meerenge voneinander getrennt. Kodiak ist einer der grösseren Fischereihäfen Alaskas. Hunderte Boote, darunter die grössten Schleppnetz-, Langleinen und Krabbenschiffe im Staat, liegen hier vor Anker. In diversen Fischfabriken auf der Insel wird der Fang verarbeitet und exportbereit gemacht. Sprechen Sie mit unseren Alaska-Spezialisten, wenn auch Sie ein unvergessliches Bärenabenteuer in Ihren Alaska Ferien erleben möchten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.