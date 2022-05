Spanien ist ein globaler Tennis-Referenzpunkte, was sich auch darin zeigt, dass im internationalen Vergleich die meisten Tennis-Profis in den Top Rankings aus Spanien stammen. Neben der Leidenschaft für den weissen Sport überzeugt das Land mit einer ausgezeichneten Infrastruktur und idealen klimatischen Bedingungen, die ganzjähriges Tennisspielen jederzeit ermöglichen. Nicht nur Hobbyspieler fühlen sich in Spanien sehr wohl, auch Turnierspieler finden Gefallen am attraktiven Tennis-Gesamtpaket Spaniens. Ob als Vorbereitung auf die nächste Saison, die ungestörte Arbeit am eigenen Spiel oder einfach Sport mit ungezwungenem Feriengefühl verbinden: Dank seines milden Klimas, dem mediterranen Lebensstil und einer tollen Infrastruktur bietet Spanien das optimale Paket für Tennisbegeisterte aller Spielklassen. Knecht Sportreisen organisiert für Sie massgeschneiderte Tennisreisen nach Spanien. Durch unsere lokalen Partner-Agenturen erfüllen wir Ihre spanischen Tennis-Wünsche, sei dies auf der Mittelmeerinsel Mallorca, in Málaga, Barcelona oder Alicante. Es erwarten Sie makellose Sandplätze, tolle Unterkunftsmöglichkeiten und unzählige Freizeitaktivitäten und Ausflüge, damit Sie und Ihre Mitreisenden den Aktivurlaub rundum geniessen. Je nach Wunsch stehen Ihnen von luxuriösen Resort-Hotels zu Fincas und Apartments mit Selbstverpflegung alle Möglichkeiten offen. Auch aus einem umfassenden Catering-Angebot können Sie wählen: Frühstück, Halb- oder Vollpension oder auf spezielle Bedürfnisse ausgerichtete Sportler- oder Diätgerichte können Sie bei uns buchen. Was immer Sie für Ihr Tennis-Trainingslager in Spanien wünschen - wir organisieren für Sie das Rundum-Sorglos-Paket in den schönsten spanischen Sportzentren.