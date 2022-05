Ihr Schwimmen Trainingslager

Alle wissen es: für Badeferien ist Spanien ein ideales Ferienland. Aber mit dem Sprung ins kühle Nass lassen sich auf der Iberischen Halbinsel auch ambitionierte Trainingsziele verfolgen. Altersklassen-Athleten, Masters Schwimmer, Triathleten und Hobbyschwimmer aller Leistungsklassen finden in Spanien ganzjährig ideale Trainingsbedingungen vor. Besonders angenehm sind beim Reiseziel Spanien die Kombinationsmöglichkeiten von Training und Freizeit. Es gibt im ganzen Land eine Vielzahl erstklassiger Schwimmanlagen und -stadien. Oft gehören Hotels oder Apartments zu den Anlagen und bilden dadurch die perfekte Grundlage für erfolgreiche Trainingslager. Je nach Jahreszeit fällt Ihre Wahl auf ein Hallen- oder Aussenbad – wir stimmen Ihre Wünsche mit dem Angebot ab und bieten Ihnen die perfekte Lösung für Ihr Schwimm-Camp unter der iberischen Sonne. Barcelona ist die eigentliche Schwimm-Hochburg Spaniens, stehen hier doch zahlreiche 50-Meter-Olympiabecken zur Verfügung. Die Voraussetzungen mit modernsten Schwimmsportanlagen und der beliebten katalanischen Metropole Barcelona als Standort bilden die Basis für unvergessliche Trainingslager. Dazu gesellen sich zahlreiche Möglichkeiten das harte Training mit attraktiven Freizeitaktivitäten zu verbinden. Sie möchten ein Heimspiel des FC Barcelona miterleben? Unsere Spezialisten organisieren Ihnen gerne Karten zum grossen Fussballfest. Auch Stadtrundfahrten, Besichtigungen und Ausflüge buchen wir Ihnen gerne. Als Sportreise-Spezialisten organisieren wir in Spanien massgeschneiderte Trainingslager für Schwimmer. Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns, schon bald Ihr Schwimm-Trainingslager in Spanien mit Ihnen zu planen.