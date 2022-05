Ihr Leichtathletik Trainingslager

Bei Leichtathleten zählt Spanien als Ganzjahres-Trainingsdestination zu den beliebtesten Reisezielen Europas: Hier bleiben keine Trainingswünsche offen, die klimatischen Bedingungen sind ideal und die modernen Sportanlagen in top Zustand. Wenn Sie für Ihren Verein das passende Umfeld für ein effektives Trainingslager suchen, finden Sie in Spanien die richtige Location, in welcher Sie effektives Training und einen bequemen und gleichzeitig erholsamen Aufenthalt kombinieren. Im ganzen Land ist ein tolles Angebot geräumiger Unterkünfte vorhanden und als Rahmenprogramm stehen Ihnen unzählige Freizeitaktivitäten offen. Die Reiseziele sind vielseitig ausgestattet und decken die unterschiedlichsten Disziplinen der Leichtathletik ab. Neben klassischen Stadien und Tracks in verschiedener Länge und Oberflächenbelägen für Laufeinheiten, verfügen viele Destinationen über umfangreiche Sprung- und Wurfanlagen für Hoch-, Stab- und Weitsprung, Kugelstossen, Hammer-, Diskus- und Speerwurf. Ausrüstung wie Startblöcke, Hürden, Wurfgeräte oder Matten können ebenso meist ausgeliehen werden. Darüber verfügen einige Ziele über Leichtathletikhallen mit modernstem Equipment und Indoor-Wurfanlagen und -Sprintgängen, damit Sie auch wetterunabhängig trainieren können. Zahlreiche Sportzentren verfügen über Aussenanlagen und Indoor-Bereiche, die für Kraft- oder Crossfit-Training mit einfacher Ausrüstung wie Gymnastikbällen, Hanteln, Seile oder Reifen ausgestattet sind. Wir organisieren Ihren Aufenthalt von A bis Z nach Ihren Wünschen. Als führender Schweizer Spezialist für Trainingslager organisieren wir für Ihren Verein die Reise, Unterkunft, Trainingseinheiten, Anlagenmiete, Ausflüge und vieles mehr. Wenn Sie ein Leichtathletik-Trainingscamp in Spanien planen, sollten Sie sich noch heute mit unseren Spezialisten unterhalten.