Fussball Trainingslager in Portugal

Wie wäre es mit einem Trainingslager in Lissabon oder Porto, wo Fussball und Städtetrip ideal miteinander verbunden werden kann? Oder doch lieber unter der milden Wintersonne im Süden Portugals, in der bekannten Algarve, trainieren und ausspannen? Fussball ist auch in Portugal wie Religion. Die Erfolge, welche Mannschaften aus diesem kleinen Land am westlichsten Rand Europas erzielt haben, sind beachtenswert. Portugals Fussball hat einige der ganz Grossen ihrer Zunft hervorgebracht. Ist er nun der beste Spieler des Planeten oder nicht? Cristiano Ronaldo baut seinen Legendenstatus weiterhin fleissig aus. Ihm scheinen die Superlative nicht auszugehen: mehrfacher Weltfussballer des Jahres, Rekordtorschütze der Champions-League, der Nationalmannschaft, von Real Madrid und Juventus Turin, dazu Meisterschaften und Pokalsiege, die er im Dutzend eingeheimst hat. Sicherlich, Ronaldo überstrahlt alles, doch neben dem Megastar können noch andere seiner Landsleute mehr als ordentlich kicken. Das zeigte schon die ‘Goldene Generation’ um Nuno Gomes, Luís Figo und Rui Costa, und das zeigen die Stars von heute. Wenn Sie mit Ihrem Team auf den Spuren der portugiesischen Fussball-Stars wandeln möchten, helfen Ihnen unsere Trainingslager-Spezialisten gerne, das perfekte Arrangement für Sie zusammenzustellen. Portugal ist ein sehr beliebtes Ferienziel – ein Grund mehr, Ihr Fussball Trainingslager in diesem sympathischen Land auf der iberischen Halbinsel abzuhalten.