Ok, auch wenn die deutsche Nationalelf bei der Weltmeisterschaft 2016 gegen den Gastgeber Frankreich das Halbfinale verloren hat, Namen wie der legendäre Nationaltrainer Joachim Löw oder Torwart Manuel Neuer und Feldspieler wie Toni Kroos oder Timo Werner hallen bei Fussball-Fans lange nach. Im Lauf der Jahrzehnte erspielte die deutsche Elf vier Weltmeistertitel – nur Brasilien hat eine Krone mehr erzielt. Wenn Sie für Ihr nächstes Trainingslager einen Abstecher ins Nachbarland planen, spricht nicht nur die Nähe zur Schweiz dafür: Trainingscamps in Deutschland sind ideale Rückzugsorte für eine konzentrierte Vorbereitung – auf eine bevorstehende Qualifikation, die Vorrunde oder den zweiten Teil einer anstrengenden Fussballsaison. Der Weg nach Deutschland ist relativ kurz; für viele Schweizer Fussballer ein äusserst beliebter Weg. Dies gilt insbesondere für Fussball-Profis, denn die Eidgenossen zählen zu den am stärksten vertretenen Fraktionen in der Bundesliga. Aber auch die Trainingslager-Möglichkeiten bei unseren nördlichen Nachbarn sind absolut erstklassig. Mit einer kurzen Anreise verbuchen Sie und Ihr Team den ersten Pluspunkt; ein weiterer sind exzellent gepflegte Trainingsanlagen und die sportlergerecht ausgestatteten Hotels im ganzen Land. In Deutschland entfällt auch eine Akklimatisierung komplett, denn die Anreise im eigenen Auto oder per Bus ist entspannt und einfach. Sprechen Sie mit unseren Sportreisespezialisten, wenn Sie ein Fussball Trainingslager in Deutschland planen. Wir kennen viele Trainingsorte und -plätze aus eigener Erfahrung und beraten Sie gerne kompetent.