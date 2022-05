Tennis live erleben

Die vier Grand-Slam-Turniere sind der Heilige Gral des Welt-Tennis. Die auch ‘Majors’ genannten vier Turniere sind die vier wichtigsten jährlichen Tennisereignisse. Sie bieten die meisten Ranglistenpunkte, Preisgelder, öffentliche und mediale Aufmerksamkeit, die grösste Stärke und Grösse der teilnehmenden Athleten. Der jährliche Grand-Slam-Rundkurs besteht aus den Australian Open, die Mitte Januar weit über eine halbe Million Fans in die Tennisstadien der australischen Grossstadt Melbourne locken. Ende Mai folgen in Paris die French Open, die auch Roland Garros genannt werden. In England wird im Juni/Juli mit Wimbledon das traditionsreichste der vier Grossturniere ausgetragen, bevor die Weltklasse im August/September sich in New York am die Serie beendenden Turnier der US Open in New York erneut misst. Jedes der vier Turniere wird über einen Zeitraum von zwei Wochen ausgetragen. Neben den Grand Slam Turnieren bieten wir selbstverständlich auch Madrid als Teil der ATP World Tour oder den Jahresabschluss der Extraklasse bei den ATP Finals in London an. Erfragen Sie bei uns jetzt die Details zu aktuellen Tennishighlights. Unsere Reisespezialisten kennen sich nicht nur mit Sportanlässen, Matches, Spielen und Turnieren bestens aus, wir stellen Ihnen jederzeit gerne einen vollständigen Vorschlag für eine Reise nach Übersee oder zu europäischen Zielen zusammen. Die grossen Tennisturniere in Australien und den USA lassen sich beispielsweise ideal mit Ferien im Wohnmobil oder geführten Rundreisen kombinieren. Die im Frühjahr gespielte ATP World Tour in Madrid lässt sich beispielsweise ideal mit einer Mietwagenrundreise oder Badeferien auf den Kanarischen Inseln oder den Balearen kombinieren, während die Finals in London am Jahresende die ideale Gelegenheit für einen Citytrip sind.