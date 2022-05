Die Bundesliga in ihrer heutigen Form gibt es seit August 1963. Damals spielten sechzehn Teams in der obersten Spielklasse. Die Fussball-Bundesliga ist die mit Abstand grösste Erfolgsgeschichte im deutschen Sport. Jede Saison strömen Millionen faszinierter Fans in die Fussball-Arenen zwischen Freiburg im Breisgau und Hamburg, München, Dortmund und anderen Fussballhochburgen im Land oder richten sich vor ihrem Fernseher ein: die TV-Einschaltquoten gehen an Bundesliga-Spieltagen regelmässig durchs Dach und es gibt wenig, das Deutschland so eint, wie es die Bundesliga jede Woche von neuem tut. Heute kämpfen in der höchsten Deutschen Fussball-Liga achtzehn Mannschaften an vierunddreissig Spieltagen um die Meisterschaft. In der Regel dauert die Spielsaison von August bis im Mai des darauffolgenden Jahres. Die Vereine spielen in einer Meisterschaftssaison je einmal zu Hause und auswärts gegeneinander. Der bislang erfolgreichste Verein der Bundesliga ist mit 29 gewonnenen Bundesligatiteln der FC Bayern München. Die Münchner sind auch 2020 amtierender Deutscher Fussballmeister. Die führenden vier Vereine der Bundesliga qualifizieren sich am Ende der Saison direkt für die Gruppenphase der Champions League. Die Champions League ist ein jährlich stattfindender Vereinsfussballwettbewerb, an dem europäische Spitzenklubs teilnehmen. Die Champions League ist eines der prestigeträchtigsten Fussballturniere der Welt und der namhafteste Klubwettbewerb im europäischen Fussball. Die Spezialisten von Knecht Sportreisen bringen Sie sowohl zu den Spitzenspielen der Bundesliga wie auch zu Champions League Begegnungen.