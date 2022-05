Sport Live Reisen

Der moderne olympische Gedanke lautet «dabei sein ist alles». Dieses Motto gilt ebenso für viele Sport-Events, denn was ist besser, als im Stadion dabei zu sein und Wettkämpfe oder Matches live mitzuerleben? Bernabeu, Allianz Arena, Monza, Le Mans, Wimbledon oder Rod Laver Arena Melbourne – nicht nur klingende Namen von Sportarenen mit globaler Bedeutung, es sind Wunschziele vieler Sportfans. Knecht Sportreisen bringt Sie zu diesen und Dutzenden anderen Austragungsorten der wichtigsten internationalen Sport-Events. Unabhängig davon, ob Sie selbst Aktivsportler sind oder als Kenner, Geniesser und Zuschauer dabei sein möchten, die Spezialisten von Knecht Sportreisen sind die verlässlichen Partner an Ihrer Seite. Unsere Mitarbeitenden sind nicht nur Reisefachleute, sie wissen als ehemalige Profi-Fussballer, Trainer, Club-Präsidenten und eingefleischte Fans auch haargenau, was für ambitionierte Hobby-Sportler und passionierte Sport-Fans wichtig ist. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung, dem umfangreichen Know-how und dank besten Kontakten zu lokalen Agenten und Partnern machen wir Ihre Sportreise zum unvergesslichen Reiseerlebnis. Sport live im Stadion mitzuerleben ist pure Emotion, Hochspannung und unschlagbare Action. Wir bringen Sie zu den Spielen der europäischen Top-Fussballligen wie Premier League, der Primera Division oder der Deutschen Bundesliga. Sie sind Tennis-Fan und möchten einmal im Leben am Melbourne Open dabei sein? Wie wäre es, am Indianapolis Motor Speedway das atemberaubende 500 Meilen-Rennen mitzuverfolgen? Wir kennen uns aus und bringen Sie hin. Wir besorgen die Tickets und organisieren Ihre Unterkunft. Auch geführte Fan- und Sport-Reisen haben wir im Angebot. Und auf Anfrage machen wir für Sie (fast) alles möglich!