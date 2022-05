Kundenfeedbacks

Privatreise Indien Patrizia und Sebastian S. aus Aarau

Begonnen haben wir die Reise in Delhi und beendet haben wir sie in Mumbai. Dazwischen haben wir viel Kultur, Natur, Kulinarik und kleine Ortschaften weg vom Massentourismus erleben und sehen dürfen. Das schöne war, dass wir einen privaten Reiseleiter hatten und wir während der Reise sehr individuell planen konnten. Wir wurden gut über das Land und die Reisearten in Indien informiert. Die Reiseberaterin hatte ein sehr grosses Wissen und das gab uns ein gutes Gefühl, die Reise bei Knecht Reisen zu buchen. Auch der Service war sehr gut.