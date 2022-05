Ursprüngliches Bhutan erleben

Anspruchsvoller Tourismus

Das buddhistische Land am Fusse des Himalaya nennt sich offiziell „Druk-Yul“, das Land des „Donnerdrachens“. Besucher aus dem Ausland bekommen die Wege in Bhutan vorgeschrieben. Es ist weiterhin nicht erlaubt, eigene, individuelle Exkursionen durchzuführen. Daneben sind Wege auf die Gipfel der vielen Berge verboten, weil diese nach Überzeugung der Menschen in Bhutan als Heimat der Götter dienen. Überhaupt sind die Lehren Buddhas überall präsent und beherrschen nicht nur die Festtage, sondern auch den Alltag aller Bewohner Bhutans. Wenn diese in Klosterhöfen tanzen und boxen, bringen sie die Vergänglichkeit des Irdischen in Erinnerung. Die Hoffnung des Landes und des Königs ist ein „geistig anspruchsvoller Tourismus“, der Bhutan Reisen zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis macht.