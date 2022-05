Königliche Bhutan Reisen

Das "Land des Donnerdrachens"

Die Symbole der Hoffnung

Die bedeutendsten Klöster von Bhutan liegen umgeben von grünen Hängen im Paro-Tal, einem beliebten Ziel von Rundreisen durch Bhutan. Entlang der Wege befinden sich Steine, die als Glücksbringer dienen sollen und Fahnen im Wind stehen hier als Symbole der Hoffnung auf eine friedliche Welt. Touristen werden davon überzeugt, dass es sich um eine besondere Welt abseits von Lärm und Trubel handelt, die den Atem anhält. Früher konnte das Land nur als Gruppe bereist werden, während Touristen heute behutsam und bestimmt gesteuert werden.

Ursprünglichkeit in seinen Klöstern

Alleine die Gegenwart gewaltiger Gipfel ist inspirierend genug und die gigantischen Berge sind der Grund, weshalb die Menschen in dem beschaulichen Land einen glücklichen Eindruck hinterlassen. Es ist die Spiritualität einer Nation, die einerseits fern und andererseits doch so nahe ist. Auch farbenprächtige Klöster, Strassen und abgelegene Ortschaften tragen dazu bei, dass diese Unberührtheit erhalten bleibt. Es gibt neben der Hauptstadt auch Kleinstädte wie Paro, Punakha oder Tongsa. Dennoch ist und bleibt Bhutan wie es war und wird auch in Zukunft alle Einflüsse, die ein internationaler Tourismus vielleicht mitbringen mag, überstehen. Besucher werden schnell feststellen, dass die Einwohner des Landes allesamt in einem Glauben vereint sind. Deshalb ist Bhutan auch ein Land mit gastfreundlichen und unbelasteten Einwohnern. Ihre Gebete leben von der vollkommenen Hingabe zu Buddha und schliessen alle Menschen der Welt mit ein.

Reisen für Ausländer einst nicht möglich

Früher konnten Ausländer Bhutan nur besuchen, wenn sie vom König eine Einladung erhielten. Das Land mit seiner Hauptstadt Thimphu befindet sich geografisch zwischen Indien und China. Seine Verfassung vereint das Glück aller Menschen sowie den Schutz der Umwelt. Bhutan ist nicht ohne Grund das „Land des Donnerdrachens“, welches zu keiner Zeit von fremden Mächten erobert wurde. Dies lag sicher auch an den riesigen Berggipfeln und einfach an der Abgeschiedenheit des Landes. Die kulturellen und religiösen Traditionen verstehen sich als Teil der Landesidentität. Zigaretten sind hier tatsächlich verboten. Aber in Klöstern am Fuss des Himalaya werden Sie öfter auf Mönche treffen, die über Handys das Tor zur Welt offen halten. Mittlerweile wurden zahlreiche Regionen als Nationalpark ausgewiesen. Im zweitgrössten Nationalpark des Landes Jigme Dorji begegnen Sie einer artenreichen Tierwelt. Bhutan Reisen sind einfach anders und faszinierend und Bhutan Ferien werden zum Erlebnis. Unsere Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.