Ulan Bator & Grasland ab Ulaanbaatar

Nach Ihrer Ankunft am Bahnhof Fahrt zum Hotel. Der Morgen steht Ihnen zur freien Verfügung. Am Nachmittag besichtigen Sie auf einer Stadtrundfahrt die Hauptstadt. Sie statten unter anderem dem Winterpalast und dem eindrücklichen Dschingis Khan Platz einen Besuch ab. Übernachtung im Hotel. (M, A)

In den Hustain Nuruu

Nach dem Besuch des Gandan-Klosters bringt Sie eine kurze Fahrt in den Hustain Nuruu Nationalpark. Bereits unterwegs können Sie Yakund Pferdeherden sehen. Sie besuchen eine Nomadenfamilie, die Sie mit ihrer Gastfreundschaft überraschen wird. Mit etwas Glück sehen Sie danach im Nationalpark Takhi-Pferde, die nach ihrer Ausrottung in freier Wildbahn hier mit Erfolg wieder ausgewildert werden. Übernachtung in einem Jurten-Camp. (F, M, A)