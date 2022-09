Natur pur im faszinierenden Westen ab Ulaanbaatar

1 . Tag Ulan Bator Ihre Mongolei-Reise beginnt mit einer halbtägigen Besichtigung der Hauptstadt. Im Zentrum treffen Sie auf die typisch modernen Häuser einer Stadt, aber bereits am Stadtrand prägen die traditionellen Jurten das Bild immer mehr. Auf der Tour werden Sie den Hauptplatz Sukhbaatar Square sowie das Nationalmuseum und den Choijin Lama Tempel. (M, A)

2 . Tag Ulgii Von Ulan Bator fliegen Sie nach Ulgii, in den Westen der Mongolei. Ulgii ist das Zentrum der überwiegend kasachischen Region. In der Stadt gibt es mindestens vier Moscheen, und sie ist bekannt für ihre kasachischen Stickereien und Kunst, kasachische Musik und die Adlerjagd. Um mehr über die lokale Kultur, Geschichte und Natur zu lernen, besuchen Sie das lokale Museum. Anschliessend fahren Sie zum Tolbo- See, welcher auf einer Höhe von zirka 2'000 Metern liegt. Geniessen Sie die Landschaft, bevor Sie wieder zurück nach Ulgii fahren. (F, M, A)

3 . Tag Altai Tavan Bogd Nationalpark Nach dem Frühstück fahren Sie in Richtung des Altai Tavan Bogd Nationalparks. Dieser besteht unter anderem aus den fünf höchsten Gipfeln der Mongolei und grenzt an China und Russland. Der Khuiten Uul mit einer Höhe von 4'374 Metern ist der höchste Gipfel der gesamten Mongolei. Zudem liegen im Schatten der Berge mehrere Gletscher und auch einige Seen. (F, M, A)

4 . Tag Altai Tavan Bogd Nationalpark Auf einer Wanderung können Sie das schöne Bergpanorama und die Abgeschiedenheit der Westmongolei geniessen. (F, M, A)

5 . Tag Sangiin Kherem Via Ulgii fahren Sie nach Khovd. Unterwegs wird Sie der Ausblick auf den Berg Tsabagarav (4'193 Meter) begeistern. Am Nachmittag besuchen Sie ein lokales Museum sowie Sangiin Kherem. Heute stehen vom zirka 1762 gebauten Komplex nur noch die Ruinen einiger Wände. Während der Qing Dynasty jedoch befanden sich hier mehrere Tempel, ein chinesischer Friedhof und das Zuhause der Mandschu Führer. Die 1'500 Mann starke chinesische Garnison wurde nach einer zehntägigen Belagerung und einer zweitägigen Schlacht im Jahr 1912 zerstört. (F, M, A)

6 . Tag Tsenkher Höhle und Chandmani Nach dem Frühstück fahren Sie zu den Tsenkher Höhlen. Diese liegen beim Fluss Khoid Tsenkher und am Fusse des Berges Chandmani. Die Höhlen zeigen Felsmalereien, Tiere und Bäume, aus der Steinzeit. Nach einem Picknick fahren Sie weiter nach Chandmani, der Heimat des speziellen Kehlkopfgesanges. Diese Art des Singens ist sehr speziell und kann kaum richtig beschrieben werden, man muss es somit einfach einmal selber gehört haben. (F, M, A)

7 . Tag Gobi-B-Schutzgebiet Das grosse Gobi-B-Schutzgebiet ist ein Naturschutzgebiet am Rande der Wüste Gobi, welches 1975 gegründet wurde und etwa 9'000 km2 umfasst. Das streng geschützte Gebiet liegt an der Grenze zu China. Nach dem Mittagessen unternehmen Sie eine kleine Wanderung und fahren zu einem schönen Aussichtspunkt. (F, M, A)

8 . Tag Gobi-B-Schutzgebiet Die bergigen Wüstensteppen des Reservates sind Heimat von verschiedenen Tieren, wie Halbeseln, Gazellen und Wölfen. Speziell sind vor allem auch die Przewalski- Pferde, welche hier seit 1992 wieder angesiedelt wurden. Den ganzen Tag haben Sie Zeit die Landschaft und die Tierwelt des Schutzgebietes zu erkunden. (F, M, A)

9 . Tag Khar Us Nuur Der Khar Us Nuur ist ein riesiges Sumpfdelta und der drittgrösste See der Mongolei. Das Delta bietet vielen Vogelarten, wie unter anderem den Wildenten, Gänsen oder Auerhühnern, ein Zuhause. Geniessen Sie einen Spaziergang in dieser idyllischen Landschaft, bevor Sie nach Khovd zurückfahren. (F, M, A)

10 . Tag Ulan Bator Mit dem Inlandflug verlassen Sie den Westen der Mongolei und reisen zurück nach Ulan Bator. Geniessen Sie die letzten Stunden Ihrer Mongolei-Reise, bevor diese am nächsten Tag zu Ende ist. Zudem kommen Sie vor dem Abendessen in den Genuss einer Folkloreshow, wo Sie auch den speziellen Kehlkopfgesang hören werden. (F, M, A)

11 . Tag Rück- oder Weiterreise Transfer zum Flughafen und individuelle Weiter- oder Rückreise in die Schweiz.