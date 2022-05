Die Südkorea Highlights

Südkorea Reisen sind einzigartig und stecken voller positiver Überraschungen. Die Halbinsel zwischen den Meeren ist immer noch als Geheimtipp zu betrachten. Womöglich lässt sich dieser Umstand auch auf die etwas komplizierte Beziehung der beiden koreanischen Nachbarn zurückführen. Korea ist ein geteiltes Land, jedoch sind Reisen in das offene Südkorea keinesfalls mit einem Risiko oder Problemen in Verbindung zu bringen. Besonders die Metropole Seoul mit seinen über 10 Millionen Einwohnern lockt viele Feriengäste aus aller Welt an. Neben der Stadt Seoul gibt es jedoch noch weitaus mehr zu entdecken und erkunden. Hohe Gebirge, grüne Täler und tiefe Wälder dürfen keinesfalls in Vergessenheit geraten. Unsere Reisespezialisten stehen Ihnen für weitere Auskünfte und für die Unterbreitung eines Ferienangebots gerne zur Verfügung.