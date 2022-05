Korea Reisen

Gruppenreisen - eine effektive Art Korea zu entdecken

Neben den eindrucksvollen Landschaften Koreas, begeistern auch die Metropolen des Landes. So ist zum Beispiel Seoul, die Hauptstadt Südkoreas ein sehr faszinierender Ort. Aber auch die am Meer gelegene Stadt Busan ist ein lohnendes Ziel, wenn Sie im Rahmen von Rundreisen in Korea unterwegs sind. Zahlreiche Tempel verleihen dem Land ein spirituelles Flair und sind auch interessante Besichtigungsobjekte. Sehr sehenswert ist beispielsweise der eindrucksvolle Tempel Golgulsa, in dessen Umfeld Sie Stille und Einsamkeit geniessen können. Eine Besonderheit Koreas, der Sie an vielen Orten begegnen, ist das unter dem Namen Kimchi bekannte Nationalgericht des Landes. Diese aus fermentiertem Kohl bestehende Spezialität, ist aus der südkoreanischen Küche nicht wegzudenken und schmeckt sehr interessant. Auch wenn diese Delikatesse geschmacklich etwas gewöhnungsbedürftig ist, sollten Sie es nicht verpassen sie zu probieren.

Südkorea Reisen - ein einzigartiges Stück Asien erleben

Da sich Korea auf einer Halbinsel befindet, verfügt das Land über einen durchaus maritimen Charakter und viele Strände, von denen einige sehr einladend sind. Egal, ob Sie die Küsten am Japanischen Meer oder des auf der anderen Seite des Landes gelegenen Gelben Meeres erkunden, eine entspannte Zeit erwartet Sie. Aber auch das Landesinnere rund um die Hauptstadt, die an dem malerisch dahinfliessenden Han Fluss liegt, lockt mit vielen Highlights und Attraktionen. So ist beispielsweise der atemberaubende Gyeonbokgung Palace ein beliebtes Ziel für einen schönen Ausflug, auf dem Sie auch der Geschichte Koreas nahekommen.

Ein Land mit vielen Möglichkeiten

Wenn Sie im Rahmen von Südkorea Reisen auf der koreanischen Halbinsel unterwegs sind, können Sie in den Küstenregionen an vielen Orten Erholung und Entspannung finden. Insbesondere die Ferieninsel Jeju, die auch Jeju-do genannt wird, ist sehr malerisch und bietet Ihnen alles, was für einen Ort, an dem Sie sich ausruhen möchten, wichtig ist. In der Hauptstadt der Insel, Jeju-si können Sie herrliche Spaziergänge unternehmen und eine Gegend von Korea geniessen, in der sehr viele Koreaner ihre Ferien verbringen und die auch als Hochzeitsinsel gilt.