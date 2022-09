Hauptstadt des Dschingis Khan ab Ulaanbaatar

Die letzten Urpferde

Bei Ankunft am Bahnhof werden Sie von Ihrer Reiseleitung erwartet. Nach dem Frühstück besichtigen Sie die quirlige Hauptstadt der Mongolei, das grösste Kloster der Stadt und den Sommerpalast von Bogd Khan, dem früheren geistlichen Oberhaupt. Am Nachmittag fahren Sie in den Hustain Nuruu Nationalpark und können mit ein wenig Glück auf einer Pirschfahrt die letzten Urpferde beobachten. Die bis 1993 nur noch in Zoos lebenden Takhi-Pferde werden hier mit grossem Erfolg ausgewildert und leben so wieder in ihrer ursprünglichen Heimat. In den nächsten drei Nächten tun Sie es den Mongolen gleich und übernachten in einer Jurte, die erstaunlich komfortabel ist. (F, M, A)