Grasland, Steppenwind und Wüstensand ab Ulaanbaatar

Fahrt zum Flughafen von Ulan Bator und Flug nach Murun, im Norden der Mongolei. Sie besichtigen ein lokales Museum. Eine zirka zweistündige Fahrt bringt Sie an das Ufer des idyllisch gelegenen Khuvsgul-Sees, wo Sie die nächsten zwei Nächte verbringen. Übernachten werden Sie bis ans Ende der Reise in Camps mit Jurten, den traditionellen und erstaunlich komfortablen Rundzelten der Nomaden. (M, A)

Im Verlauf des Vormittages erreichen Sie den Terkhiin Tsagaan Nuur, den «Grossen Weissen See», an dessen Ufer sich der Vulkan Khorgo erhebt. Der Vulkanismus ist mit den erkalteten Lavaströmen und erloschenen Vulkankegeln allgegenwärtig. Sogar der See verdankt seine Entstehung einem Vulkanausbruch. Heute gehört er zu den fischreichsten des Landes und manch ein Fischer brät sich zum Abendessen einen selbstgeangelten Lachs oder eine Forelle. Eine kurze Wanderung bringt Sie zum Kraterrand des Khorgo-Vulkanes, von wo Sie eine einmalige Aussicht auf die umliegende Landschaft und das Kraterinnere haben. (F, M, A)

Tsenkher

Auf Ihrem weiteren Weg durch das Grasland legen Sie in der Stadt Tsetserleg einen Halt ein und besuchen ein interessantes Provinzmuseum, das in den ehemaligen Räumen eines Klosters eingerichtet wurde. Nach einer kurzen Fahrt gelangen Sie nach Tsenkher. Der in einem idyllischen Tal gelegene Ort ist für seine schwefelhaltigen, heissen Quellen bekannt. Nach dem Bezug Ihrer Jurte, lässt es sich in den Wasserbecken des Camps herrlich entspannen. (F, M, A)