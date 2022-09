Der unbekannte Osten ab Ulaanbaatar

Weiterreise zum See Khar Zurkhnii Khukh Nuur, wo Sie mehr über Chingis Khan erfahren werden. Denn hier wurde Temuujin, wie Chingis Khan als Kind hiess, der Titel Chingis Khan gegeben. (F, M, A)

Sie besuchen das tibetisch-buddhistische Kloster Baldan Bereeven. Dieses hatte seine Glanzzeit in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als es bis zu 8'000 Mönche unterbrachte. 1937 wurde der Komplex jedoch zerstört. In der Zwischenzeit wurden drei der Tempel restauriert und auf dem Gelände befinden sich die Überreste von fast 50 Tempeln, Stupas und anderen religiösen Bauten. Im Tal des Berges Daichin besuchen Sie zudem die Uglugch Mauer. (F, M, A)

See Buir

Geniessen Sie heute die schöne Landschaft am See Buir, welcher an der Grenze zu China liegt. (F, M, A)