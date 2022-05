Yacht-Kreuzfahrten mit Un-Cruise Adventures ab Juneau

1 . Tag Juneau Individuelle Anreise nach Juneau und Transfer vom Flughafen zum Hafen. Nach der Einschiffung heisst es „Leinen los“ und Sie gleiten durch die unberührte Wildnis Alaskas. Übernachtung an Bord.

2 . Tag Icy Strait Gehen Sie heute auf Entdeckungsreise in der Icy Strait, wo sich das wohl grösste Walvorkommen in Südostalaska befindet. Am späten Nachmittag können Sie mit den Kayaks oder den Ruderbooten nahe an den abgelegenen Küsten mit etwas Glück Seelöwen beobachten. Übernachtung an Bord.

3 . Tag Glacier Bay Nationalpark Geniessen Sie die wunderschöne Gletscherwelt der Glacier Bay, begleitet von einem erfahrenen Wildhüter. Am frühen Morgen paddeln Sie mit dem Kayak in der Stille der majestätischen Wildnis, wo Sie Papageientaucher, Seelöwen, Bergziegen, Bären, Elche und viele andere Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten können. Übernachtung an Bord.

4 . Tag Chatham Strait / Chichagof Island Heute kreuzen Sie vor der Küste der Chichagof Insel mit ihren unzähligen Wasserfällen und bewundern die grossartige Landschaft von Alaskas Wildnis. Die Belegschaft führt Sie fachmännisch zu Gegenden, die nicht im Reiseführer stehen und nur unter den Einheimischen bekannt sind. Am späten Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, mit dem Ruderboot oder dem Kayak nach Bären und Seeottern Ausschau zu halten oder am Ufer entlang zu spazieren. Übernachtung an Bord.

5 . Tag Kuiu Island Am heutigen Tag erwartet Sie ein Blick ins Reich der Tierwelt auf Kuiu Island. Folgen Sie per Kleinboot oder Kajak den Lachsströmen und entdecken Sie deren Brutstätten, wo bereits die ersten Bären und Adler warten. Übernachtung an Bord.

6 . Tag Frederick Sound / Stephen's Passage Entdecken Sie heute den Frederick Sound, eine andere grossartige Gelegenheit, um Buckelwale und andere Meerestiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Übernachtung an Bord.

7 . Tag Fords Terror / Endicott Arm Die heutige Reise führt Sie zu einer der schönsten und unberührtesten Gegenden Alaskas, zum Endicott Arm, einer schmalen Bucht und zum Fjord Ford Terror. Entdecken Sie den majestätischen Fjord mit dem Kayak oder dem Kleinboot – ein einzigartiges Erlebnis. Beenden Sie heute diese unvergessliche Reise mit einem festlichen Abschiedsabendessen. Übernachtung an Bord.